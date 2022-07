Spice Girls terão documentário com participação de Victoria Beckham

De acordo com o The Sun, as Spice Girls assinaram um contrato para contar a história do grupo que foi sucesso nos anos 90

Vem documentário das Spice Girls por aí! O grupo assinou contrato com a mesma equipe de The Last Dance, série documental que fala sobre Michael Jordan, para produzirem um documentário do grande sucesso dos anos 90.

Na produção foi dito que Emma Bunton, Geri Halliwell, Melanie C, Mel B e até mesmo Victoria Beckham participarão.

Mel B foi quem deixou a novidade escapar durante uma entrevista, onde ela falou sobre o diretor de The Last Dance. "O diretor e todo o conceito de como isso foi filmado e filmado é muito, muito, muito bom. Então faremos nossa própria versão com eles", contou ela.

Em 2022 as Spice Girls completam 25 anos desde o lançamento do segundo álbum e do filme Spice World. As artistas já garantiram que a comemoração vai contar com algumas surpresas.

