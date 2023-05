Sonia Abrão detona letra de música de Zé Felipe e toma atitude: "Não tem jeito"

Apresentadora Sonia Abrão detonou conteúdo das músicas do sertanejo Zé Felipe e dancinha de Virginia Fonseca

A apresentadora Sonia Abrão, que costuma fazer comentários ácidos sobre diversos temas, comentou a letra da nova música "Macho Preferido" do sertanejo Zé Felipe.

O novo sucesso do filho de Leonardo diz:"Então, vem sentar pro teu macho preferido. Vê se não se emociona, é uma noite, eu estou saindo".

"Que horror! O que é isso? Esse negócio de ‘vem sentar’ já deu, né? Se tirar isso, [o Zé Felipe] não tem mais música", criticou sobre o conteúdo repetitivo das letras. A esposa dele, Virginia Fonseca, que costuma interpretar os hits do marido com as famosas dancinhas, também foi criticada."Bom, Virginia imitando descaradamente o Léo Santana, não é impressão minha", disse a jornalista.

Ela, então, disse que tomaria uma atitude e cortaria as notícias do casal de seu programa por um tempo."Olha, vou tomar uma atitude: vou colocar o Zé Felipe na geladeira. Não tem jeito, não deu. [Vou colocar] a Virginia também. O casal, a dobradinha vai para a geladeira. Só não coloco o avião porque não entra", disse, se referindo ao jatinho dado de presente por Virginia ao marido e toda exposição do presente.

