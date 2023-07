Sinéad O'Connor rasgou foto do Papa em programa de TV: "Não me arrependo"

Sinéad O'Connor rasgou uma foto do Papa na televisão; cantora morreu aos 56 anos nesta quarta-feira

Além da voz brilhante e das interpretações inesquecíveis, a cantora Sinéad O'Connor acabou com a carreira marcada por um episódio corajoso que foi ao ar em 1992 na televisão dos Estados Unidos. Em um momento forte, ela rasgou a foto do então papa João Paulo II.

A artista tomou a atitude para denunciar o acobertamento de denúncias de abuso sexual que surgiam contra membros do Vaticano. Na época, o papa foi acusado de não investigar como deveria os casos. Muitos aconteceram na Irlanda, terra da artista.

Anos depois, Sinéad O'Connor revisitou o episódio no Saturday Night Live e disse que não faria nada diferente. "Não me arrependo de ter feito isso. Foi brilhante. Mas também muito traumatizante. Foi a abertura da temporada de caça. As pessoas me tratavam como uma vadia louca", disse ela.

A artista, considerada a mais promissora dos anos 90, foi alçada ao sucesso com apenas 23 anos. Três anos depois, já era considerada ativista e despudorada demais para o mainstream. Ao longo da carreira, enfrentou uma série de questionamentos e nunca se dobrou às críticas.

Relembre o momento que aconteceu em 1992:

Sinead O'Connor morre aos 56 anos

A cantora irlandesa Sinéad O'Connor faleceu aos 56 anos. A morte dela foi confirmada pelo jornal Irish Times nesta quarta-feira, 26. Porém, os detalhes sobre o que aconteceu com a cantora não foram revelados.

O primeiro álbum da artista foi lançado em 1987 e se chamava The Lion And The Cobra. Nascida em Dublin, na Irlanda, em 1966, ela fez sucesso com a música Nothing Compares 2U e conquistou o mundo com sua voz potente. Inclusive, a artista chegou a ser eleita a número um do ano de 1990 pela revista Billboard.