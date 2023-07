Sinead O'Connor: legista não sabe quando ela morreu. Entenda aqui!

A morte da cantora Sinead O'Connor continua envolta em mistério. Saiba o que legista informou para as autoridades

A cantora irlandesa Sinead O'Connor foi encontrada morta em seu apartamento em Londres, na Inglaterra, nesta semana aos 56 anos de idade. Porém, os detalhes sobre o que aconteceu com ela ainda são misteriosos. Isso porque o legista informou que não sabe quando ela faleceu.

Ela foi encontrada sem vida em seu apartamento após uma pessoa chamar a polícia dizendo que não conseguia fazer contato com ela. Então, os médicos legistas estão na missão de criar uma linha do tempo desde o último momento em que ela foi vista, quando ela morreu e até ser encontrada.

Para tentar obter as respostas, os legistas vão realizar uma autópsia no corpo da cantora, mas os policiais já informaram que a morte dela não é tratada como suspeita.

Vale lembrar que a morte de Sinead O'Connor aconteceu 18 meses após a morte de um dos filhos dela, Shane, de 17 anos, que tirou a própria vida após lutar contra a depressão.

Vale lembrar que Sinead O'Connor se aposentou dos palcos em 2021, quando disse que estava cansada e tinha envelhecido. Em 2022, ela foi hospitalizada para tratar a sua saúde mental após a morte do seu filho Shane, que tinha apenas 17 anos quando tirou a própria vida. Na época, ela disse: “Meu lindo filho, a luz da minha vida, decidiu terminar sua luta terrena hoje e agora está com Deus. Que ele descanse em paz e que ninguém siga seu exemplo. Meu bebê. Eu te amo muito. Por favor, fique em paz”, disse.

O primeiro álbum da artista foi lançado em 1987 e se chamava The Lion And The Cobra. Nascida em Dublin, na Irlanda, em 1966, ela fez sucesso com a música Nothing Compares 2U e conquistou o mundo com sua voz potente. Inclusive, a artista chegou a ser eleita a número um do ano de 1990 pela revista Billboard.