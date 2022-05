Simony se encontra com Fábio Jr. e Fafá de Belém em gravação: ''Muita emoção!''

Simony se encontrou com Fábio Jr. e Fafá de Belém durante a gravação do Altas Horas e celebrou o momento

CARAS Digital Publicado em 30/05/2022, às 17h37

Nesta segunda-feira, 30, Simony (45) exibiu em suas redes sociais um momento especial que viveu com Fábio Jr. (68) e Fafá de Belém (65) durante os bastidores do Altas Horas.

A cantora publicou um clique onde ela aparece no camarim com os dois artistas e com a com a esposa de Fernanda Pascucci, enquanto eles riam e se divertiam juntos.

Na legenda, ela falou com carinho do momento: "Sábado tem homenagem pra ele meu ídolo maravilhoso Fábio Jr. no Altas Horas só gente linda e incrível cantando. Muitas emoções sábado dia 04/06. Tá tudo tão lindo. artistas e com a com a esposa de Fernanda Pascucci Fafá de Belém 2 lindezas. Tem muita foto linda vou postando pra vocês durante a semana".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindos!", disse um. "Que massa", falou outro. "Amo!", escreveu um terceiro.

Confira o clique de Simony ao lado de Fábio Jr. e Fafá de Belém: