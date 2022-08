Simone volta para casa e mostra momento romântico com o marido

Simone Mendes, da dupla com Simaria, compartilhou o seu retorno para casa após período nos Estados Unidos

CARAS Digital Publicado em 13/08/2022, às 14h39

A cantora Simone Mendes (38), que faz dupla com Simaria (40), está de volta ao Brasil! Após passar alguns dias nos Estados Unidos, ela voltou para casa neste final de semana e já foi curtir a sua família.

Nos stories do Instagram, a estrela apareceu dando um beijo carinhoso no marido, Kaká Diniz (36), na hora em que estavam saindo para um almoço em família com os filhos, Henry (8) e Zaya (1). No carro, ela também postou uma selfie com o maridão.

Vale lembrar que Simone surpreendeu os fãs ao fazer uma viagem inesperada e rápida para Orlando, nos Estados Unidos. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do site Em Off, a artista embarcou para o exterior para resolver burocracias de seus negócios. Ela teria ido assinar documentos sobre os seus imóveis na região.

A viagem foi anunciada por Simone nos stories do Instagram. Ela disse: “De última hora, vim parar onde? Na Disney de novo. Vim fazer o que? Resolver uns negocinhos meus. E aí, resolvi de última hora! Faltando três ou quatro horas para o voo, comprei a passagem e tchau! Vou-me e vim”.

Vejas fotos do retorno de Simone ao Brasil: