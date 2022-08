Simone responde fãs sobre volta aos palcos com Simaria: ''Não sei''

Cantora Simone Mendes fala sobre volta aos palcos com a irmã Simaria Mendes e afastamento após cumprir agenda de shows da dupla

A cantora Simone Mendes (38) bateu um papo com os seguidores nas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 01, e respondeu dúvidas e curiosidades sobre a carreira.

A artista abriu uma caixinha de perguntas nos Stories de seu Instagram e foi questionada sobre a volta aos palcos com a irmã, Simaria Mendes (40). Um internauta quis saber da possibilidade das duas voltarem a se apresentar como dupla, e Simone garantiu que ainda não tem previsão. "Quando a Simaria vai voltar a cantar com você?", questionou um fã. Ela respondeu: "Ainda não sei".

A esposa de Kaká Diniz e mãe de Henry e Zaya explicou que não deu uma pausa na carreira, diferentemente da irmã, mas que está aproveitando descanso em família: "Eu cumpri toda a agenda de junho e julho. Peguei uma folga pra descansar o juízo e aproveitar as férias do meu filho".

Simone também contou que voltou a ganhar peso. "Férias é osso. A gente sai mesmo da dieta, mas volta já já de novo", disse ela. A sertaneja também respondeu que vai ver os sobrinhos em breve.

Vale lembrar que recentemente Simone mudou seu nome no Instagram. Anteriormente, ela usava o nome do seu perfil como @simoneses, em referência à dupla com a irmã, Simaria. Agora, a artista aparece apenas como @simonemendes.

Confira as respostas de Simone sobre volta aos palcos com Simaria:

Simone manda recado para a filha de Simaria

Giovanna, filha de Simaria, completou mais um ano de vida no sábado, 30, e ganhou uma homenagem especial da tia e madrinha, Simone."Peguei você no colo tão pequenininha que nunca imaginava que ia virar uma menina assim tão grande! Tenho maior prazer e orgulho de ser sua madrinha, e amo você como se fosse minha filha! Afilhada, o próprio nome já diz tudo, é como se fosse uma filha e é assim que eu me sinto em relação a você. No dia do seu aniversário quero que saiba que nunca a vou esquecer, que estarei sempre pedindo a Deus por você. Meu amor sempre estarei pedindo a Deus por você. Eu te amo e vou te amar pra sempre meu amor Giovanna", declarou ela.

