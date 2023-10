Simone Mendes surge com look preto nada básico e destaca suas curvas

Simone Mendes escolhe macacão ‘embalado à vácuo’ para show no final de semana e mostra foto do look

A cantora Simone Mendes caprichou na escolha do seu figurino para o show da noite de sábado, 21, em Recife, Pernambuco. A estrela exibiu uma foto do seu look poderoso e destacou suas curvas impecáveis.

Para a grande noite, a musa escolheu um macacão preto justíssimo ao corpo e com direito a um decote ousado. O look destacou a cinturinha dela e suas coxas grossas. “Pronta, preparada e querendo Recife”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da cantora. “Tá deusa demais”, disse um seguidor. “O brilho dessa mulher é surreal”, afirmou outro. “Belíssima”, comentou mais um. “Coisa mais linda”, escreveu outro.

Há poucos dias, Simone contou à CARAS Digital sobre a escolha dos seus figurinos para os shows."Estou com uma equipe de Stylist que tem me ajudado em todos os meus compromissos. Nos reunimos todo início de mês para fazer a prova dos looks que vamos usar ao longo dos dias. Confio bastante no trabalho do Erick Maia e vejo que o público também tem aprovado os meu figurinos", afirmou ela.

Marido de Simone exibe fotos da cantora vestida de noiva

A cantora Simone Mendes apareceu em fotos raras do seu casamento com o empresário Kaká Diniz. Os dois estão casados há 10 anos e ele decidiu homenagear a esposa publicamente. Para isso, ele abriu um álbum de fotos com a amada.

Nas imagens, os dois apareceram felizes no dia do casamento e ela apareceu vestida de noiva com seu look branco tradicional. Nas outras fotos, o casal surgiu em momentos especiais e românticos.

Na legenda, Kaká falou sobre a importância de nutrir o amor do casal no dia a dia. "Todos os dias ao acordar, temos a chance de reconquistar o amor de nossas vidas. Cada gesto, cada palavra, cada carinho conta. O amor é um jardim que precisa ser regado diariamente para florescer. Nunca deixe de conquistar o coração de quem você ama, todos os dias são páginas em branco esperando para serem preenchidas com novas memórias e amor renovado. Eu decido casar todos os dias com minha esposa, pois a cada amanhecer é hora de decidir reconquistar novamente o amor de quem você escolheu viver até o último dia de sua vida, pois no dia que você acordar e decidir o contrário, tudo acabou. Você está regando o seu relacionamento todos os dias?", disse ele.