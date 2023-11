Simone Mendes posta carta aberta após ganhar prêmios: 'Filme na minha cabeça'

Após ganhar prêmios cantando sozinha, Simone Mendes posta carta aberta sincera e emociona com detalhes sobre sua vida

A cantora Simone Mendes surgiu radiante após ser reconhecida no Prêmio Multishow nesta terça-feira, 07. Um dia após o evento, a artista postou fotos com as estatuetas e escreveu uma carta aberta falando resumidamente sobre sua trajetória de vida.

No texto, a famosa, que fazia dupla com Simaria Mendes, emocionou ao relembrar seu passado humilde no garimpo, quando não tinha comida e casa. Em seguida, ela falou sobre estar bem emotiva com tudo que conquistou depois de encarar uma carreira solo.

"CARTA ABERTA DIRETO DO MEU CORAÇÃO: Eu nem sei o que falar desse momento, de tudo isso que tá acontecendo na minha vida. Eu só sei agradecer a Deus por tudo, por Ele sempre estar ao meu lado em todos os momentos durante minha caminhada. Sempre passa um filme na minha cabeça a cada momento especial na minha história, onde lembro desde a minha infância escassa no garimpo com minha família sem sabermos o que tínhamos pra comer no outro dia, morando num barraco feito de lona, e hoje vivendo momentos de conquistas onde Deus me coloca mais uma vez no topo com uma família linda, fãs indescritíveis e junto com tantos outros grandes artistas da nossa música nacional", começou dizendo.

"Eu me sinto honrada de estar ao lado de grandes nomes que o Brasil tanto ama e admira na música. Foi um choro ao entrar no top 200 das músicas mais tocadas do país, foi choro ao conquistar top 150, top 100, top 50 e top 1 em todas as plataformas do país com a música que mudou a história do meu álbum Cintilante. São 30 anos cantando, não é da noite pro dia que se conquista algo, foram muita estradas, muitas noites de sono perdidas longe da família, muitas vezes sem saber a hora que voltaria pra casa, mas valeu a pena", comentou.

Por fim, Simone agradeceu seu público: "Eu tenho os melhores fãs do mundo, uma equipe que trabalha dia e noite pra me ajudar a alcançar patamares na minha carreira solo que nem mesmo nos meus maiores sonhos imaginaria. Foi dobradinha no prêmio Multishow com “HIT DO ANO” e “SERTANEJA DO ANO”. Obrigado minha família, meus fãs, toda minha equipe, minha gravadora, meu empresário, e a todos que acreditaram. Nos conseguimos! Minha palavra hoje é só uma: GRATIDÃO!".

Após verem os prêmios de Simone Mendes, os internautas não ficaram quietos e opinaram sobre a conquista da cantora. Inclusive, até relembraram uma entrevista dela com Simaria, em que a irmã falava sobre dar seu talento a artista que está seguindo carreira solo após o fim polêmico da dupla.

Simone rouba a cena em premiação

A cantora sertaneja Simone Mendes foi um dos destaques do Prêmio Multishow, que foi realizado na noite desta terça-feira, 07, no Rio de Janeiro. Ela apareceu na premiação com dois looks espetaculares, todos em preto.

Um deles eram sem alças, o que deixou o corpaço da irmã de Simaria em evidência. Nas redes sociais, ela chegou a posar com as mãos na cintura mostrando a produção completa, que ainda contou com maquiagem caprichada e joias.

"Tô pronta para o Prêmio Multishow! Já já vou cantar pra vocês, não percam", disparou ela ao compartilhar o visual ousado. Vivendo uma nova rotina de cuidados com a alimentação e exercícios físicos regrados, ela exibiu uma silhueta sequinha.

Veja:

