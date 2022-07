Simone manda recado para a filha de Simaria: 'Amo você'

Simone Mendes surpreende com homenagem de aniversário para a afilhada Giovanna, que é filha de sua irmã, Simaria

CARAS Digital Publicado em 30/07/2022, às 09h20

A cantora Simone Mendes fez uma homenagem especial na manhã deste sábado, 30, para a afilhada e sobrinha Giovanna, que é filha de Simaria. Ela compartilhou uma foto de Giovanna com a prima, Zaya, e comemorou o aniversário da menina.

Na mensagem, Simone falou do amor que tem pela afilhada e fez os seus desejos de um feliz aniversário para ela.

"Peguei você no colo tão pequenininha que nunca imaginava que ia virar uma menina assim tão grande! Tenho maior prazer e orgulho de ser sua madrinha, e amo você como se fosse minha filha! Afilhada, o próprio nome já diz tudo, é como se fosse uma filha e é assim que eu me sinto em relação a você. No dia do seu aniversário quero que saiba que nunca a vou esquecer, que estarei sempre pedindo a Deus por você. Meu amor sempre estarei pedindo a Deus por você. Eu te amo e vou te amar pra sempre meu amor Giovanna", disse ela.

Vale lembrar que Simone e Simaria não aparecem juntas desde a festa de aniversário de 40 anos de Simaria. Na época, Simaria anunciou sua pausa nos shows. Ela decidiu se afastar da carreira por tempo indeterminado para cuidar da saúde após fazer declarações polêmicas sobre a relação com a irmã. Desde então, as irmãs não foram mais vistas juntas.

Simone mostra foto da filha de Simaria: