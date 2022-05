Simone esclarece desentendimento com Simaria: ''Não estamos brigadas''

Após vazar áudio de Simone e Simaria discutindo, a cantora mais nova esclareceu para os fãs o que aconteceu

CARAS Digital Publicado em 06/05/2022, às 10h10

A briga de Simone e Simaria tem dado o que falar nos últimos dias!

Após vazar um áudio das irmãs se desentendo durante a participação que fizeram no Programa do Ratinho no SBT, a esposa de Kaká Diniz esclareceu a situação em sua rede social nesta sexta-feira, 6, ao abrir uma caixinha de perguntas.

Respondendo sobre a briga, Simone explicou não está de "cara virada" para Simaria e que tudo não passou de uma discussão rápida.

"Não estamos brigadas, apenas irmãos brigam. O amor que sentimos uma pela outra é maior que tudo", disse ela que fizeram as pazes um minuto depois do acontecimento.

Deixando claro que está tudo bem com a irma mais velha, Simone ainda aproveitou para elogiar e mostrar seu amor pela família: "A melhor parte da vida é ter irmãos, eu amo os meus".

A suposta briga de Simone e Simaria

Nesta quinta-feira, 5, viralizou um áudio das coleguinhas discutindo no Programa do Ratinho. No áudio, Simaria pediu para a banda aguardar um pouco antes de começar porque ela estava rouca e orando para Deus ajudá-la a cantar. Então, Simone disse que era melhor ela não cantar porque estava rouca e poupar a voz. A partir daí, as cantoras acabaram se desentendendo.