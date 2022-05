Simone e Simaria surgem poderosas em clique em Nova York: "Perfeitas"

Em turnê nos Estados Unidos, Simone e Simaria compartilharam cliques nas alturas

CARAS Digital Publicado em 29/05/2022, às 12h37

A dupla Simone & Simaria está em turnê nos Estados Unidos!

E no último sábado, 28, Simone(38) usou as redes sociais para compartilhar um clique ao lado da irmã, Simaria (39).

No clique publicado em seu perfil no Instagram, Simone e Simaria surgiram esbanjando estilo com óculos poderosos.

Os cliques foram tirados nas alturas, e é possível ver toda a paisagem especial de Nova York, Estados Unidos. Na legenda do post, Simone escreveu: "Um dia feliz em New York".

Nos comentários, fãs e amigos da dupla usaram o espaço para enaltecer a beleza das irmãs: "Maravilhosas", declarou um. "Amo tanto!", disse outro. "Perfeitas", comentou o terceiro.

Veja o clique especial da dupla: