Simone e Simaria discutem em gravação de programa de TV

O clima ficou tenso entre as irmãs Simone e Simaria nos bastidores de gravação e elas comentam sobre a situação: 'Quem nunca?'

CARAS Digital Publicado em 05/05/2022, às 20h14

As cantoras Simone e Simaria viraram assunto na internet nesta quinta-feira, 05, por causa de uma discussão viralizou nas redes sociais. O site TV Pop compartilhou um áudio mostrando a situação tensa entre elas durante a gravação do Programa do Ratinho, no SBT, na hora de uma apresentação musical.

No áudio, Simaria pediu para a banda aguardar um pouco antes de começar porque ela estava rouca e orando para Deus ajudá-la a cantar. Então, Simone disse que era melhor ela não cantar porque estava rouca e poupar a voz.

Mesmo assim, Simaria afirmou que sabia que era um cuidado da irmã. “Eu sei, é um cuidado, mas eu acredito que eu sou capaz de fazer isso. Então eu vou fazer”, declarou. Logo depois, Simone disse: “Então, vamos ver o que vai dar. Você não é tão boa? Vamos ver no que vai dar”. Por fim, Simaria rebateu: “Eu não sou boa, não. Estou tentando fazer a minha parte”.

O áudio foi compartilhado pelo colunista Leo Dias no Instagram e o perfil das irmãs se pronunciou nos comentários. “Quem nunca, gente?”, disse a página em uma mensagem. Por enquanto, as duas não falaram mais sobre o assunto publicamente.

Veja o print do comentário de Simone e Simaria: