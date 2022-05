Simone e Simaria cantam com a mãe em palco de show em São Paulo

Dupla sertaneja Simone e Simaria receberam a mãe, Mara Mendes, no palco de apresentação em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 01/05/2022, às 13h58

A dupla Simone (37) e Simaria (39) viveram um momento especial durante show em São Paulo na noite de sábado, 30!

As cantoras chamaram a mãe, Mara Mendes, para subir no palco do Centro de Tradições Nordestinas (CTN) durante apresentação na capital paulista. As três entoaram um dos sucessos da dupla.

Emocionada, Mara trocou carinhos, beijos e abraços com as herdeiras e registrou o momento com seu celular.

O humorista Carlinhos Maia (30) e seu marido, Lucas Guimarães, também estiveram presentes no evento.

Sete anos após o sucesso do DVD 'Bar das Coleguinhas', Simone e Simaria já lançaram canções do novo DVD 'Bar das Coleguinhas 2'. A música Rapariga, Homem É Tudo Igual e Amiga, além das regravações de Cabou, Cabou, São Amores e Eu Te Puxo E Tu Me Lambe. O álbum completo será disponibilizado em julho.

Simaria posa com look colado e decote poderoso

Simaria chamou a atenção da web recentemente com seu estilo ousado! Usando um body bem apertado, todo brilhante e decotado, a cantora surgiu poderosa divulgando mais um trabalho com a imrã e dupla, Simone. "A PARTIR DE AGORA ESTÁ ABERTO O BAR DAS COLEGUINHAS 2! 21h em todos os apps de música, “Homem é tudo igual” no Youtube", avisou ela ao legendar o post.

Confira as fotos do show de Simone e Simaria com a presença da mãe, Mara Mendes:

Fotos: Leo Franco/Agnews