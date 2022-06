Simone, da dupla com Simaria, aparece com decote ousado em novo show

Simone, da dupla com Simaria, aposta no decote estiloso para fazer mais um show sem a companhia da irmã

CARAS Digital Publicado em 25/06/2022, às 09h25

A cantora Simone (38), da dupla com Simaria (40), apostou no look ousado para fazer mais um show sozinha após a irmã se afastar dos palcos para cuidar da saúde. A estrela compartilhou uma foto do seu look da noite com decote poderoso e exibiu toda a sua beleza.

“Aqui em Santo Antônio de Jesus – BA, o primeiro da noite!”, disse ela na legenda.

Nos comentários, o marido dela, o empresário Kaká Diniz, elogiou a amada. “Linda demais”, contou ele. E os fãs concordaram com ele e também deixaram recados com elogios. “Coisa mais linda”, afirmou um seguidor. “Perfeita”, comentou outro. “Você é maravilhosa, uma deusa”, escreveu mais um.

Simone leva o filho ao hospital

Nesta semana, Simone contou que acordou de madrugada para levar o filho, Henry, ao hospital. Isso porque o menino acordou com muita dor no pé e não conseguia mais dormir. "Bom dia, galera, madrugada foi insana hein? Chegou um cidadãozinho aqui no meu quarto de madrugada...", disse ela.

Segundo Henry, ele estava em seu quarto quando decidiu ir para o dos pais ao sentir uma dor no pé insuportável. "Não era uma dor normal", contou o menino, que pediu para a mãe levá-lo ao médico. "Quando a gente foi, tinha um doutor, quando ele foi ver, ele tava mexendo meu pé, fazendo uma massagem... daí tive que andar na ponta do pé no corredor inteiro e voltar", comentou sobre como foi a consulta.

Henry então contou que doeu muito ao tirar sangue e tomar remédio na veia. "Daí agora meu pé tá curado, a gente vai correr muito", declarou o garoto ao surgir recuperado. Simone completou. "Já tá zero quilômetro, já pode brincar", falou a coleguinha.