Simaria reage após fã sugerir volta da dupla com Simone

Simaria responde na lata ao ver comentário de fã insinuando que ela volte a cantar ao lado da irmã, Simone

A cantora Simaria aproveitou um tempo livre nas redes sociais para responder perguntas dos fãs nos stories do Instagram. Em uma das perguntas, um seguidor insinuou para que ela volte a fazer a dupla com a irmã, Simone.

O fã disse que outros grupos que tinham se separado estão voltando. “Restart voltando, NX Zero voltando, Rebelde voltando...”, escreveu o seguidor. Então, Simaria respondeu: “Calma, bilú”.

Além disso, a cantora respondeu outras curiosidades sobre a sua vida. Ela contou que está solteira e feliz e que não namoraria um funcionário. “Onde se ganha o pão não se come a carne”, declarou. Então, a artista contou que nunca traiu, mas já foi traída. “Quem nunca, gente?”, escreveu.

Por fim, um fã quis saber: “Como está a sua vida?”. E ela disse: “Super em paz, bilú”.

Ex-marido de Simaria revela bastidores da relação com Simone: "Já foi muito pior"

Ex-marido de Simaria, o empresário espanhol Vicente Escrig se pronunciou pela primeira vez sobre o fim da dupla da ex-mulher com a irmã, Simone Mendes. Em entrevista ao Fofocalizando, ele disse que não foi surpreendido pela decisão.

"Não [me surpreendeu]. A gente [ele e Simone] não era super amigo porque elas tinham uma rivalidade muito grande, acontece entre muitos irmãos", declarou ele em conversa com Leo Dias. No bate-papo, ele também afirmou que a relação entre elas já foi ainda pior.

O empresário também não entende porque foi feito tanto "drama" em torno do fim da dupla. "Já foi muito pior o relacionamento (…) alguém morreu? Qual é o drama? São duas milionárias, que vão passar para a história do Brasil" , defendeu ele.

Ao final, o pai dos filhos de Simaria ainda disse que torce pelo sucesso da cantora. "Eu torço pra que ela continue fazendo sucesso", defendeu ele que deu a entrevista direto da Espanha, onde mora com sua família.