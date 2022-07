Simaria mostra o filho de Simone bricando com os primos

Paz na família? Simaria surpreende ao mostrar que está convivendo com o filho da irmã, Simone, após atrito na relação delas

A cantora Simaria (40), da dupla com Simone (38), pegou os fãs de surpresa ao compartilhar um vídeo nos stories do Instagram com o sobrinho Henry, filho de Simone e Kaká Diniz. Ela mostrou um momento do menino brincando com os primos Pawel e Giovanna, filhos de Simaria com o ex-marido, Vicente Escrig.

Simaria gravou as crianças brincando em uma moto na rua. “Quem é que está levando a moto?”, questionou ela. E Henry levantou a mão: “Eu!”. Logo depois, Pawel contou que eles estavam brincando de ser os personagens do filme Luca. “O Henry é o Roberto, eu sou o Luca e a Giovanna é a Giulia”, disse ele.

Vale lembrar que Simone e Simaria não são aparecem juntas há mais de um mês, quando Simaria anunciou sua pausa dos palcos. Ela se afastou dos shows da dupla para cuidar da saúde e ainda não tem uma data para retomar a carreira. Enquanto isso, Simone está cumprindo a agenda sozinha.

Simone muda seu nome no Instagram e levanta suspeitas

A cantora Simone pegou os fãs de surpresa nesta terça-feira, 19, ao revelar que trocou o nome do seu usuário no Instagram. Anteriormente, ela usava o nome do seu perfil como @simoneses. Agora, a artista aparece apenas como @simonemendes.

A mudança levantou especulações na internet. O colunista Leo Dias, do site Metrópoles, contou que os fãs da dupla Simone e Simaria ficaram preocupados de que a mudança no nome do usuário poderia indicar um suposto fim da dupla e uma carreira solo de Simone. Porém, a artista não falou nada sobre isso ao celebrar a mudança. “Eu estava descendo a escada e meu marido falou assim: 'tenho um presente para você.' Ué, não é data especial e não é nada. Ele falou: 'abre seu Instagram'. Quando eu vi meu instagram, ele e todo o time da Non Stop conseguiram para mim. Agora o meu nome é Simone Mendes no Instagram. Obrigada, estou muito feliz. Simone Mendes, meu instagram. Legal né. Fica mais fácil para vocês”, disse ela.

