Simaria mostra nova foto dos dois filhos, Giovanna e Pawel

Simaria encanta ao registrar nova foto dos seus filhos, Giovanna e Pawel, nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 02/07/2022, às 11h52

A cantora Simaria (40), da dupla com Simone (38), aproveitou um passeio com os dois filhos, Giovanna (9) e Pawel (5), para mostrar uma nova foto das crianças nas redes sociais. Na sexta-feira, 1º, ela mostrou as crianças posando juntas em uma loja de decoração.

Além disso, Simaria também mostrou uma nova selfie para exibir toda a sua beleza.

Vale lembrar que Giovanna e Pawel são frutos do relacionamento de Simaria com o ex-marido, Vicente Escrig, de quem ela se separou em 2021.

Simone fala sobre a trajetória de Simaria

Nesta semana, Simone fez um comentário sobre a trajetória da irmã, Simaria, ao ver um post do colunista Leo Dias, do site Metrópoles, falando sobre a cantora. Leo Dias falou que Simaria é uma mulher perfeccionista e que cuida de todos os detalhes de sua carreira, sendo muito profissional em tudo o que faz. Ao ver a homenagem, Simone deixou um comentário no post do Instagram.

“Eu conheço a história dela, eu sei tudo que ela passou pra chegar onde chegou. Tem defeitos como eu tenho e como você que está lendo também tem. Ela é uma das mulheres mais f*das que eu já conheci na minha vida. Independente de qualquer situação, eu continuarei te amando até o dia que Jesusvoltar porque você é sangue do meu sangue”, disse ela.