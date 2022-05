Simaria manda recado para Simone em data especial

Simaria celebra o aniversário da irmã, Simone, com mensagem desejando os 'parabéns' para a cantora

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 21h25

A cantora Simaria (39) fez um post especial nas redes sociais para celebrar o aniversário da irmã, Simone Mendes (38), nesta terça-feira, 24. Ela relembrou uma foto das duas juntas em um ensaio e declarou os seus desejos para o novo ano de vida da irmã.

“Parabéns minha princesa. Te amo do tamanho do universo e te desejo toda a felicidade do planeta, minha irmã amada”, disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simaria Mendes (@simaria)

Simone acaba de completar 38 anos de idade e também recebeu uma homenagem de seu marido, o empresário Kaká Diniz. Ele declarou todo seu amor pela esposa em um post especial.

"Ficaria clichê falar tudo que sempre falo a cada ano. Não se trata de um simples parabéns ou, um simples aniversário. Felicitar uma data é se alegrar pela presença, comemorar por mais um ano de vitória, é se alegrar com o outro. Amar é sobre isso: Sobre um amor sem barreiras, que enfrenta o que for preciso para estar de pé. É um amor que tem perenidade, compreende? Se casar Simone, é uma opção. Ninguém casa a força ou porque não quis, se casa por ter a opção de casar com alguém que se gosta. Mas permanecer casado, isso sim é uma decisão. (...) Parabéns vida! Eu só te desejo o melhor desse mundo. Eu te amo de uma forma que nem você é capaz de entender. É isso, eu te amo", disse ele.

Simone e Simaria se pronunciam após briga em programa de TV

Em uma coletiva de imprensa, Simone falou sobre a briga que teve com Simaria nos bastidores de um programa de TV. A declaração aconteceu pouco depois do assunto viralizar na internet.

"Nós somos duas irmãs e nós nos amamos acima de qualquer coisa, vocês já conhecem nossa história de vida, tudo o que passamos pra chegar até aqui, só que naquele momento tinha algo, a gente tava ali e precisava resolver e foi resolvido no microfone, coisa que a gente nunca faz, a gente sempre resolve nossas coisas no camarim em casa", esclareceu a esposa de Kaká Diniz.

Simone continuou explicando: "É claro que a gente não deixa de falar nas entrevistas que nós somos irmãs e que a gente briga, é natural, mas acima de tudo o amor prevalece".

A cantora deixou claro que resolveram a situação logo em seguida. "Imediatamente após sair, após resolver o problema que tava ali, a gente sentou, a gente conversou a gente pediu desculpas uma pra outra, porque a gente sabe quando a gente erra, acima de tudo existem dois seres humanos, duas irmãs que amam incondicionalmente uma a outra", declarou.