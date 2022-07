Simaria manda recado nas redes sociais: 'Coração em paz'

Simaria, da dupla com Simone, deixa mensagem nas redes sociais ao compartilhar nova selfie

A cantora Simaria (40), da dupla com Simone (38), começou o dia com uma nova mensagem nas redes sociais. Na manhã desta quinta-feira, 28, a estrela mostrou uma selfie no Twitter e deixou um recado sobre a vida para seus fãs.

“Estudos apontam: não há nada melhor que ter um coração em paz!”, disse ela no post.

No dia anterior, Simaria compartilhou uma foto sem maquiagem em sua casa e escreveu: “Bom dia vidinhas... como estão?”.

Vale lembrar que Simaria está vivendo um período longe dos palcos. Em seu aniversário de 40 anos, ela se afastou dos shows para cuidar da saúde e ainda não tem uma previsão de retomar a carreira ao lado da irmã, Simone, que segue fazendo shows sozinha.

Simaria mostra fotos da família em sua casa

A cantora Simaria compartilhou um detalhe da decoração de sua casa nas redes sociais. No Instagram, ela exibiu uma área da parede com vários quadros em sua residência.

Nas imagens, a artista exibiu retratos com os dois filhos, Giovana e Pawel, e também com os dois irmãos, Simone e Caio. Além disso, ela também exibiu ensaio fotográficos que ela já fez ao longo da sua vida.

