Simaria faz primeiro post após anunciar o fim da dupla com Simone

Simaria surge brincando com os filhos em publicação feita após o anúncio do fim da parceria musical com a irmã, Simone

CARAS Digital Publicado em 19/08/2022, às 16h52

A cantora Simaria (40) mostrou o seu lado família ao fazer a sua primeira publicação nas redes sociais após o anúncio do fim da dupla com a irmã, Simone (38). Nesta sexta-feira, 19, a estrela publicou stories no Instagram com os dois filhos, Giovanna e Pawel.

Simaria apareceu fazendo caretas com as crianças enquanto brincavam em uma árvore do cenário da festa de aniversário de Giovanna, que aconteceu há alguns dias.

Por enquanto, a estrela não deu mais detalhes sobre a sua vida após o fim da dupla. No comunicado oficial, ela informou que vai tirar um tempo para se cuidar. “Me afastarei temporariamente dos palcos para cuidar dos meus filhos e da minha condição vocal. Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível para seguir adiante”, declarou.

Carlinhos Brown fala sobre o fim da dupla Simone e Simaria

No programa Encontro, da Globo, Carlinhos Brown comentou sobre o fim da dupla Simone e Simaria. "A irmandade nunca será destruída por nenhum tipo de carreira porque são unidas pela mãe e pela música. É um momento e um momento que o país deva compreender. Essas meninas não pararam de trabalhar na pandemia, estavam sempre dispostas. Às vezes as pessoas não compreendem o que é uma estrada e que tipo de descarga emocional tem", disse ele.

Logo depois, o cantor completou: "Isso é tempo, é passageiro, vamos observar. Elas continuam sendo grande artistas e sendo irmãs. O tempo dirá o que esse encontro ainda tem a promover na música e na vida. O importante é respeitar a pausa e o silêncio delas, não vejo separação ali".

