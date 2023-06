Simaria exibe as pernas torneadas ao usar vestido curtíssimo em festa de São João

Simaria esbanja sensualidade ao escolher look poderoso para agitar os fãs em festa de São João

A cantora Simaria marcou presença na festa do São João da Vila, do influencer Carlinhos Maia, em Penedo, Alagoas, e agitou uma multidão de fãs com seu show. Longe dos palcos desde que encerrou a dupla com a irmã, Simone Mendes, ela caprichou na escolha do figurino para se apresentar no palco do evento.

A estrela se inspirou no universo da festa junina e abusou da sensualidade. Ela surgiu com um vestido branco curtíssimo e corselet justo. Para completar o look, a estrela colocou botas de cano alto, chapéu de cangaceira e deixou às pernas torneadas à mostra. Além disso, ela caprichou no decote poderoso.

Há pouco tempo, Simaria contou como cuida do seu corpo e beleza. "Faz um tempo que eu tirei tudo o que tem leite, lactose, eu fiz vários exames e descobri que eu tenho várias intolerâncias e fico tentando tirar o doce, pois eu sou apaixonada. Minha perdição é açúcar!", disse ela.

E completou: "Eu não sou uma pessoa que malha muito, que gosta de malhar, eu tenho uma genética boa mesmo, eu tenho sorte. Eu adoraria estar melhor, praticar algum esporte, só pela saúde mesmo. Mas, costumo dizer que a minha autoestima é tão elevada que ela anda, perigosa".

Fotos: Leo Franco/ Agnews

Simaria fala de sua vida amorosa

Separada do ex-marido, Vicente Escrig, Simaria surpreendeu ao responder uma pergunta de um fã nas redes sociais sobre a sua vida amorosa. "Como tá a vida amorosa, Bilu?", perguntou uma pessoa usando o apelido carinhoso que a artista usa com os fãs. Em resposta, ela publicou uma foto fazendo carão e contou dando risada: "Sem tempo pra isso, Bilú".

Nos últimos dias, Simaria Mendes virou assunto ao ser citada pelo ex-marido em uma entrevista para o jornalista Leo Dias. Durante o bate-papo, o espanhol revelou que está falido após pagar uma pensão de 17 salários mínimos para os filhos. Vicente ainda causou polêmica ao contar que as babás dos herdeiros não conseguiam ficar por mais de seis meses no trabalho na casa da cantora.