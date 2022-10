Simaria conta sobre a carreira solo: 'Vou botar pra lascar'

No Fantástico, da Globo, Simaria dá pista de como será a sua carreira solo após encerrar a dupla com a irmã, Simone

A cantora Simaria gravou uma entrevista no Fantástico, da Globo, para contar um pouco mais do que o público pode esperar de sua nova fase após encerrar a dupla com a irmã, Simone. Ela conversou com Renata Ceribelli sobre o momento atual de sua vida e também falou sobre qual será a sua nova versão nos palcos.

Ao ser questionada sobre o seu retorno aos palcos sozinha, ela contou que vai ser: “Uma mistura de Hebe Camargo, Dercy Gonçalves, Lolita Rodrigues e Nair Bello”.

Então, a artista ainda completou: “Vou botar pra lascar, galera. Quando eu voltar... Vai demorar um pouquinho, assim, que eu vou cuidar dos meus filhos, da minha saúde e tal. Mas quando eu voltar, meu amor, vocês se preparem que quatro dessa mulherada juntas, quem é que aguenta, Brasil?”.

Renata Ceribelli também revelou detalhes de como foi a entrevista com Simaria. "Eu conversei com a @simaria em sua casa em São Paulo sobre sua nova fase profissional , agora em carreira solo, depois de 10 anos cantando em dupla com a irmã Simone. Simaria falou também sobre as especulações em torno do fim da parceria e da saúde que a afastou dos palcos , mas não da criação.Ela continua compondo e dá um spoiler de uma nova canção que deve lançar no início de 2023 e que conta um pouco do momento difícil pelo qual ela está passando", afirmou.

A entrevista com Simaria vai ao ar no domingo, 9 de outubro.

