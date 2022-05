Simaria anuncia a morte de integrante da família: 'Escrevo em lágrimas'

Simaria, da dupla com Simone, lamenta a morte de familiar com recado comovente nas redes sociais: 'Descanse em paz'

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 13h19

A cantora Simaria, da dupla com Simone, ficou abalada ao receber a notícia da morte de sua tia Maria, irmã de seu pai. Ela está em Miami, nos Estados Unidos, para cumprir a agenda de shows com a irmã e não conseguiu estar presente na despedida da tia. Assim, a artista decidiu prestar uma homenagem nas redes sociais.

Em um post nas redes sociais, Simaria relembrou um vídeo da família reunida e falou sobre a saudade que está sentindo da tia, que faleceu nesta semana.

"Tia Maria, estou longe, mas meu coração e minha alma estão ai com a Senhora. Sei que agora está com meu pai, seu irmão, por quem você chorava toda vez que me encontrava afinal, também sentia muito a falta dele. Escrevo em lágrimas, com o coração dilacerado, mas agradeço a Deus, por poder te proporcionar uma partida digna, pois era como gostaria que o seu irmão tivesse tido. O que me consola, é saber que agora a senhora está ao lado do meu pai, tio Zé, tio Fifa, minha avó Cizina e meu avô Luís. Lembrarei sempre com muito amor, descanse em paz Tia Maria!", disse ela.

Simaria dá presente de luxo para Simone

Nesta semana, a cantora Simone completou 38 anos de vida e celebrou a data com uma festa em família. No evento, ela ganhou um presentão de sua irmã, Simaria. A cantora deu uma mala de uma grife de luxo, avaliada em R$ 17 mil, para a irmã.

“Gente, vocês lembram que a Simaria pegou no meu pé por causa da mala, né? Vocês não estão entendendo o que ela fez no meu aniversário! Olha o que a Simaria me deu de aniversário!”, disse ela.

Então, Simaria brincou: “Ela merece! Uma cantora fina, multimilionária! [risos]”. E Simone agradeceu bastante. “Eu amei! Eu estou emocionada! Eu ganhei essa mala riquíssima! Eu economizei, eu ganhei uma mala! Estou feliz”, declarou.