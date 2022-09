Silvia Abravanel prestigia o namorado Gustavo Moura em gravação de DVD

A apresentadora Silvia Abravanel surgiu em gravação de DVD da dupla sertaneja “Gustavo Moura & Rafael” e deu beijão no amado

20/09/2022

Nesta terça-feira, 20, Silvia Abravanel marcou presença na gravação do DVD da dupla sertaneja “Gustavo Moura & Rafael”, do qual seu namorado Gustavo Moura faz parte.

Antes da apresentação que ocorreu em Goiânia, a apresentadora e o cantor trocaram um beijão e posaram para fotos.

A gravação do DVD intitulado “Um Novo Ciclo” contou com participações de Bruno & Marrone, Hugo & Guilherme e MC Danny.

No show que contou com a presença de 6 mil pessoas, a dupla dona do hit “Cara de Golpe” cantou 23 músicas inéditas.

