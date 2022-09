Shows de Justin Bieber em São Paulo ainda são uma dúvida

Justin Bieber poderia cancelar as apresentações agendadas na cidade de São Paulo no mês de setembro, diz colunista e canal de TV

CARAS Digital Publicado em 04/09/2022, às 16h41

O cantor Justin Bieber está envolvido em rumores de que pode cancelar os shows que estão agendados na cidade de São Paulo em setembro. De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, e o canal Multishow, o artista teria cancelado as apresentações por causa de sua saúde mental. Ele deverá ir para sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, para se cuidar.

Por enquanto, a equipe responsável pelo cantor ainda não se pronunciou sobre os boatos. Assim, ainda não está confirmado se os shows foram cancelados ou não.

A notícia sobre o cancelamento dos shows foi anunciada pelo canal Multishow durante uma transmissão ao vivo neste domingo, 4. A apresentadora Ana Clara disse: “Como vocês viram, o Justin está passando por alguns problemas de saúde. Cancela os outros shows”.

Justin está sendo aguardado por seus fãs para shows nos dias 14 e 15 de setembro com a turnê Justice World Tour, em São Paulo.