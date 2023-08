Show de Travis Scott estremece Roma fazendo moradores confundir com terremoto

Especialistas apontam tremores de magnitude 1,3 a cada salto durante show de Travis Scott

Na última segunda-feira, 7, Travis Scott deixou os moradores de Roma completamente assustados! Que os shows do artista texano são absurdos, todos sabem, mas durante seu show no Circo Máximo, na capital italiana, o cantor pediu para os 60 mil espectadores pularem diversas vezes, porém, não imaginava que isso se tornaria uma suspeita de terremotos na cidade.

O show, que marcou o lançamento do novo álbum de Travis Scott, Utopia, após cinco anos de seu último projeto, marcou também o retorno de Kanye West aos palcos depois de todas as polêmicas antissemitas do último ano.

As redes sociais foram tomadas por romanos que falaram sobre as tremedeiras, mesmo morando longe do local do show. Os internautas afirmaram que janelas, camas e lustres tremiam por conta dos espectadores da apresentação. Além disso, a imprensa italiana falou que cerca de 60 pessoas tiveram que ser tratadas por irritação nos olhos e na garganta, provavelmente causado por um spray de pimenta no meio da multidão.

Segundo o Estadão, arqueologistas foram alertados sobre as vibrações e questionaram a prudência de promover eventos musicais em localizações antigas, como onde ocorriam corridas de bigas há mais de 2 mil anos, ou onde Júlio César mais tarde acrescentaria seu toque de decoração.

“60 mil pessoas, 70 kg cada, saltando e alcançando 0,15 m do solo irradiam uma energia de E = 6,2 MJ que equivale a uma magnitude de terremoto 1.3, a cada salto! O suficiente para ser registrado por uma estação sísmica a 9 km de distância”, calculou Giovanni Diaferia, sismólogo do Instituto Italiano de Geofísica e Vulcanologia.

