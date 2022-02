Sheila Mello posta TBT da época do 'É o Tchan' e público vai a loucura: ''Que nostalgia''

Sheila Mello lembrou com carinho da época em que era dançarina no É o Tchan

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 16h31

Nesta quinta-feira, 24, Sheila Mello (43) decidiu entrar na brincadeira do TBT e lembrar da época em que era dançarina do É o Tchan, durante os anos 1990.

A dançarina publicou um clique antigo, feito durante o programa de Raul Gil (84), onde ela aparece com companheiros de banda Jacaré (49), Scheila Carvalho (48), Beto Jamaica (57) e Compadre Washington (59), ao lado das crianças que faziam parte do Mulekada, uma espécie de É o Tchan mirim.

Na legenda, ela escreveu um trecho de uma letra da época e lembrou com carinho do momento: "'Te vi uma vez e me apaixonei Te vi uma vez e me apaixonei' Tbt com os mini ‘tchan’ dos anos 90. Quem lembra desse concurso?".

Os fãs da banda ficaram enlouquecidos com a lembrança da artista e rapidamente passaram a comentar no post: "Que nostalgia!", disse um. "Melhor época, eu amava!", escreveu outro. "Que saudade desse tempo muito bom!", falou um terceiro.

Um reencontro de milhões!

Recentemente, Sheila se reencontrou com Carla Perez (44) e deixou seus fãs eufóricos ao compartilhar alguns cliques do momento em suas redes sociais.

"Admiração gigante por ela que foi uma das pioneiras a conquistar com a dança um espaço de protagonista!", escreveu ela na ocasião.

Confira o TBT da época do É o Tchan de Sheila Mello: