Shawn Mendes faz desabafo sobre sua saúde mental: "Tentando falar a verdade"

Shawn Mendes postou um texto abrindo o jogo sobre sua saúde mental e disse que está bem

CARAS Digital Publicado em 20/04/2022, às 16h14

Shawn Mendes (23) postou um texto em seu Twitter nesta terça-feira, 19, desabafando sobre sua saúde mental.

O cantor começou o texto dizendo: "Eu tenho medo de que as pessoas saibam e vejam a verdade ela pensem menos de mim. Elas se entendiem comigo".

"A verdade é que eu realmente quero aparecer no mundo como minha versão 100% verdadeira, honesta e única de mim e não ligar para o que as pessoas pensam, as vezes eu faço isso! As vezes eu não ligo para os que as pessoas pensam e me sinto livre. Porém, na maior parte das vezes é uma luta", continuou o dono do hit When You're Gone.

O ex namorado de Camila Cabello (25) ainda contou que se cobra bastante. "A verdade é que mesmo com muito sucesso, eu ainda sinto dificuldade em sentir que não estou falhando. Muito focado nas coisas que eu não tenho e esquecendo tudo que eu faço", escreveu Shawn.

Ao final do texto, o artista assegurou seus fãs que está bem atualmente. "A verdade também é que estou bem. Só estou tentando falar e ser a verdade. Gosto de pensar que ao falar isso, talvez ressoe com algumas pessoas", disse o cantor ao fim do seu texto.

A cantora e ex de Shawn, Camila Cabello também abriu seu coração recentemente sobre problemas que enfrentou em relação a sua saúde mental.

Confira aqui a postagem de Shawn Mendes!