Shawn Mendes compartilha cliques se divertindo em viagem para o Havaí

Cantor e ex-namorado de Camila Cabello, Shawn Mendes apareceu em fotos andando de bicleta e jogando basquete em sua viagem para o Havaí

CARAS Digital Publicado em 07/02/2022, às 19h53

Na última sexta-feira, 4,Shawn Mendes (23) postou alguns cliques de sua viagem para o Havaí!

O cantor fez uma postagem com 7 fotos e 2 vídeos se divertindo no arquipélago. Nas imagens, Shawn se diverte andando de bicicleta e fazendo uma trilha na natureza com seus amigos.

Os fãs do artista foram à loucura com as fotos e os vídeos! "O Havaí fica bem em você", comentou uma seguidora. Outra fã elogiou Shawn, escrevendo: "Você é a coisa mais fofa".

No dia 2 de fevereiro, o dono do hit In My Blood já tinha postado um vídeo em seu Instagram fazendo várias atividades em sua viagem. O ex namorado de Camila Cabello (24) aparece tocando violão e descansando na praia.

Na semana passada, logo após ter mudado as datas de alguns shows da sua nova turnê, o artista também postou algumas fotos em preto e branco jogando basquete. Na localização junto ao post, a voz da música Stitches revelou já estava em sua viagem para o Havaí.

Confira aqui algumas imagens de Shawn Mendes se divertindo no Havaí!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shawn Mendes (@shawnmendes)