Shania Twain rasga elogios após conhecer Anitta em show: ''Energia destemida e divertida''

A cantora Shania Twain pediu para assistir à apresentação de Anitta na Suíça

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 16h51

Encontro de milhões! No último final de semana, Anitta (29) foi surpreendida por ninguém menos que Shania Twain em seu show na Suíça.

A cantora brasileira compartilhou nas redes sociais o momento do encontro e contou que não segurou a emoção ao estar ao lado da dona do hit Men! I Feel Like a Woman.

Porém, o que ela não esperava era receber uma declaração da artista canadense. Na web, Shania rasgou elogios para Anitta.

"Essa energia destemida e divertida! Ela me mostrou tanto amor, estou jogando de volta!! Do Brasil para o mundo!", disparou.

Ela ainda comentou sobre o seu amor pelo nosso país. "Eu amo o Brasil e todos os fãs incríveis de lá", disse.

CONFIRA O ENCONTRO DE ANITTA E SHANIA TWAIN