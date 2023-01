Shakira teria expulsado Piqué de casa muito antes do fim da relação

Cantora teria falado pessoalmente com os inquilinos do apartamento de Piqué para que eles saíssem

Parece que o casal Shakira e Piqué estava em crise muito antes do que sabíamos. Isso porque a loira teria expulsado o jogador de casa e ele voltado para o apartamento de solteiro há mais de um ano.

Segundo o jornal espanhol 'Vanitatis', fontes confiáveis afirmaram que Shakira foi pessoalmente conversar com os inquilinos do duplex de Piqué para dizer que voltariam a morar ali e eles teriam que sair. Eles afirmaram que a cantora foi gentil e simpática, mas não disse quem moraria lá, dando a entender que seria a família inteira e não só Gerard.

Fontes dizem que os dois ficaram entre idas e vindas por tempos antes da separação oficial. O jogador teria feito festas e levado mulheres para o apartamento, o que repórteres e amigos sabiam.

Nessas despedidas e reconciliações que Piqué teria conhecido Clara Chía e ao contrário das outras mulheres, acabou virando algo fixo, o que colocou fim de vez ao casamento dos astros.

Recentemente, Piqué finalmente publicou foto com a nova namorada. Isso após Shakira lançar uma música com diversas alfinetadas a ela e o ex.

Veja foto de Piqué com Clara Chía: