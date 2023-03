Shakira revela importância do filho para parceria com DJ Bizarrap

Shakira conta bastidores da parceria com o DJ Bizarrap na música 'Bzrp Music Session vol. 53' e diz que foi um pedido do filho mais velho, Milan

A cantora Shakira revelou que a parceria com o DJ Bizarrap surgiu de um pedido de seu filho mais velho, Milan, de 10 anos, fruto do relacionamento com Gerard Piqué. A canção 'Bzrp Music Session vol. 53' se tornou um sucesso mundial por causa das referências ao fim do casamento dela com Piqué. Agora, ela contou que o filho pediu para ela gravar algo com o DJ.

“Eu escuto tudo o que meus filhos falam porque eles têm bom gosto. Milan é um músico, ele tem um ouvido musical muito bom, e é um grande fã de Bizarrap. Há alguns meses, ele falou: 'Mãe, você precisa colaborar com Bizarrap porque vocês serão número 1'. Ele enviou uma mensagem de áudio para o meu empresário e disse: 'Jamie, você precisa colocar minha mãe numa música com Bizarrap porque eles serão número 1'. E ele estava certo! Eu ainda tenho esse áudio”, disse ela em participação no programa The Tonight Show, de Jimmy Fallon.

Shakira ainda contou a reação do filho ao ver que a mãe e o DJ estavam trocando mensagens pelas redes sociais. “Depois eu mostrei a mensagem para Milan e falei: 'Olha quem está falando com a mamãe'. E ele: 'Meu Deus, o deus argentino'”, afirmou.

Em outro momento da entrevista, a cantora falou sobre o motivo do sucesso da música. “As pessoas se conectam com a música que é real e eu sinto que essa música funcionou como um hino empoderador para outras mulheres. Eu tive um ano muito difícil depois da minha separação e escrever essa música foi muito importante para mim, uma maneira saudável de canalizar as minhas emoções. Depois de lançarmos a música eu sinto que não tenho apenas fãs, eu tenho irmãs que viveram a mesma coisa que eu”, refletiu.

Com a canção, Shakira entrou para o Guinness World com a canção 'Bzrp Music Session vol. 53' com recordes como faixa latina mais vista no YouTube em 24 horas, faixa latina mais rápida a atingir 100 milhões de visualizações no YouTube, faixa latina com mais streams no Spotify em 24 horas e faixa latina mais transmitida no Spotify em uma semana.

