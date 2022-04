Shakira anuncia seu retorno para a música com o novo single "Te Felicito"

Shakira lançará um novo single intitulado "Te Felicito" no próximo dia 22

CARAS Digital Publicado em 14/04/2022, às 17h58

Nesta quinta-feira, 14, Shakira (45) anunciou em seu Instagram que irá voltar com seus lançamentos musicais com um novo single!

A canção Te Felicito é uma parceria com o cantor porto-riquenho Rauw Alejandro (29) e será lançada no próximo dia 22.

Os fãs da diva pop adoraram a novidade! "Estou ansiosa! Mal posso esperar", escreveu uma seguidora. E outro fã comentou: "A rainha está de volta".

O último single lançado pela cantora foi Don't Wait Up que foi lançado em julho de 2021. No ano passado, a dona do hit Hips Don't Lie também lançou uma versão estendida do seu álbum Laundry Service de 2001, para comemorar o aniversário de 20 anos do disco.

Confira aqui o anúncio do novo single de Shakira!