Sertanejo Zé Ottavio aparece com machucado após acidente de jet ski

O sertanejo Zé Ottavio exibiu machucado na testa ao voltar ao trabalho depois de acidente de jet ski

O cantor sertanejo Zé Ottavio está de volta ao trabalho após levar um susto com sua saúde no último final de semana. Nesta terça-feira, 3, ele surgiu em um estúdio de música com sua equipe após se recuperar.

Nos stories do Instagram, o rapaz surgiu com máscara de proteção no rosto e deixou à mostra um machucado em sua testa. Na imagem, ele ainda escreveu que está bem. “Independentemente do que aconteceu, estou firme e forte no meu trampo com a graça de Deus”, disse ele.

Vale lembrar que Zé Ottavio sofreu um acidente de jet ski no final de semana. O cantor estava no lado Babaçulândia quando bateu o seu jet ski em outro veículo aquático e se machucou. Ele teve ferimentos na cabeça e chegou a perder quatro dentes. Ele foi hospitalizado e já teve alta. Agora, o artista deverá realizar um tratamento odontológico para reconstruir seu sorriso, informou o site G1. "Vamos esperar ele recuperar do susto e a gente vai tratar disso segunda e terça, que ele perdeu quatro dentes. E a gente vai repetir esses exames", disse o pai dele, o advogado Paulo Roberto, ao G1.

Nas redes sociais, o sertanejo garantiu que está bem. “Galera, só passando para avisar que já estou em casa e já saí do hospital. Hoje Deus me deu mais uma oportunidade de viver, estou bem graças a Deus. Obrigado a minha família e amigos por todo o cuidado”, disse ele nos stories do Instagram.

Vale lembrar que, em maio deste ano, Zé Ottávio se envolveu em um acidente de carro. Ele estava em um carro com sua família e amigos quando o veículo bateu em um cavalo que apareceu na pista. O animal morreu no local, mas os ocupantes do carro não tiveram ferimentos graves.

Veja a foto de Zé Ottavio após o acidente: