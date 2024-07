Sertanejo Marcos revela qual foi o trabalho da filha na Irlanda: ‘Mão queimada’

O cantor sertanejo Marcos, da dupla com Belutti, surpreendeu ao contar quais foram os trabalhos de sua filha mais velha durante temporada na Irlanda

O cantor sertanejo Marcos, da dupla com Belutti, fez um depoimento nas redes sociais para sua filha mais velha, Larissa, que completou 25 anos de idade nesta terça-feira, 29. Em seu post especial, ele relembrou quando a filha foi viver uma temporada na Irlanda e quais foram os trabalhos dela na época.

A jovem tinha 18 anos quando viajou e trabalhou como garçonete e em fábricas. Inclusive, ela enfrentou perrengues com os clientes sem educação e com o serviço puxado . "Vou falar sobre coisas que ninguém sabe sobre você! Em 2018 você estava na Irlanda! Guardo com orgulho fotos que você me mandou trabalhando como garçonete, trabalhando em fábricas, fotos de sua mão queimada inclusive, tenho orgulho do dia que me ligou e me fez chorar contando que foi humilhada por um cliente do restaurante, e você não contou acovardada! você com 18 anos já sabia o que era ser mulher de verdade, desde que voltou pro Brasil você nunca parou de trabalhar e só cresceu como mulher e como profissional, você nunca se baseou no que eu e a mãe construímos até aqui, inclusive nossa diferença de idade é só de 15 anos, então nem da pra você se basear nisso. Você sempre pagou o maior preço por ter sido a primeira filha, você viveu de verdade as vacas magras, mas teve a sorte de assistir de camarote todo o trajeto da vitória", disse ele.

Após contar essa história, Marcos completou o assunto ao contar que pensou em trazer a filha de volta ao Brasil ao ver que ela foi humilhada por um cliente, mas a esposa não deixou. “Eu vou mandar um voo para você voltar hoje mesmo. E a Lu não deixou eu trazer ela de volta, falou que era importante para ela passar pelo que passou e era mesmo. Achei que minha filha não precisava passar por aquilo, mas precisava sim. Hoje eu enxergo o quanto foi bom para ela e o quanto ela se tornou uma grande mulher e uma grande profissional. Ela já passou por várias grandes empresas de lá para cá. Estou contando um pouco dessa história porque tenho muito orgulho da Larissa, da mulher que ela se tornou, da filha que ela é, do ser humano que ela é. Fomos pais dela com 15 anos de idade, dois pais tão jovens, só quem conheceu a Larissa sabe da educação que ela tem, e eu sou grato a Deus por tudo isso e pela vida dela”, afirmou.