Sertanejo Hugo machuca o rosto após atitude de fã

Sertanejo Hugo, da dupla com Guilherme, é atingido por celular que foi jogado por um fã e mostra corte no rosto

O cantor sertanejo Hugo, da dupla com Guilherme, levou um grande susto durante um show no último final de semana. O artista ficou com um corte no rosto após uma atitude inesperada de um fã que estava na plateia. Ele contou que o admirador jogou um celular na direção do palco e o item atingiu em cheio o rosto dele.

Nas redes sociais, o rapaz mostrou o corte na região da bochecha e pediu que os fãs não joguem objetos no palco durante o show. "Campanha: não jogue celulares e nem objetos no palco. Hoje eu fui o premiado. A gente fala 'não joga, não, espera que eu pego'. Agora está de boa, estou metendo um gelinho para ver se não vai ficar pior", disse ele.

Então, o rapaz completou o seu pensamento. "A galera acha que é frescura, que a gente não quer tirar foto, mas não tem nada a ver, é porque infelizmente, às vezes, pega no olho. Já tomei várias 'celularzada', o Guilherme, então, nem se fala. Celular, copo, já tomamos de tudo. Hoje, no caso, pegou a quina do celular", afirmou.