Sertanejo Conrado recebe alta hospitalar após 46 dias internado

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 18h04

O cantor sertanejo João Vitor, conhecido como Conrado, que fazia dupla com Aleksandro, deixou o hospital nesta quarta-feira, 22, após 46 dias internado. Ele e o músico Julio Cesar receberam alta do Hospital Regional de Registro, onde estavam internados desde o acidente de ônibus que tirou a vida de seis integrantes do grupo, incluindo o cantor Aleksandro.

Em nota enviada à imprensa, a equipe de Conrado celebrou a recuperação dele.

“Foi um mês e meio de muito cuidado, procedimentos delicados, paciência e orações. Gostaríamos de agradecer todo o repseito e sensibilidade com que os amigos da imprensa trataram esse momento tão delicado. Perdemos seis amigos de equipe, dois ainda estavam se recuperando de quadros considerados graves e tratados pela própria equipe médica como milagre. Foram dias difíceis e ainda precisamos prezar pela saúde e privacidade dos dois. Assim que eles se sentirem confortáveis, vão se pronunciar publicamente”, informaram.

Boletim médico sobre a alta hospitalar de Conrado: