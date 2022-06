Sertanejo Conrado passa por procedimento por causa dos ferimentos nas costas

Cantor Conrado, que fazia dupla com Aleksandro, realizou procedimento de enxerto nas costas

O cantor sertanejo Conrado, que fazia dupla com Aleksandro, passou por um novo procedimento cirúrgico na última semana. A equipe do artista informou que ele realizou enxerto nos ferimnetos das costas. O procedimento é feito para recuperar parte de sua pele.

O boletim médico ainda informou que ele está lúcido e evoluindo. Além disso, o boletim revelou o estado de saúde do músico Julio Cesar Bigoli Lopes, que também estava no acidente de ônibus da dupla sertaneja. Ele está na UTI e evoluindo dia a dia.

“João Vitor Moreira Soares e Julio Cesar Bigoli Lopes seguem internados na UTI do Hospital Regional de Registro, em São Paulo, com quadro estável. João está se recuperando do procedimento realizando na quarta-feira no qual foi feito um enxerto nos ferimentos das costas. Julio não passou por novas cirurgias nos últimos dias. Ambos estão lúcidos e evoluindo dia a dia”, escreveram.

O comunicado também revelou que Julio sofreu muito ao saber das mortes dos amigos no acidente de ônibus. “A psicóloga do HRR e a mulher de Julio, Camila Lopes, contaram ao músico sobre as mortes dos amigos da equipe C&A e do primo, o roadie Giovani Gabriel Lopes dos Santos. Ele chorou muito, e pedimos a todos que o coloquem em suas orações para que Deus possa confortá-lo”, declararam.