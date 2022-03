Sertaneja Maraisa toma banho de chopp durante show

Cantora Maraisa, dupla com Maiara, compartilhou vídeo tomando banho de chopp em apresentação no Paraná e agitou a web

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 12h15

A cantora Maraisa (34), irmã gêmea e dupla de Maiara (34), surpreendeu os seguidores com novo registro nas redes sociais!

No último domingo, 20, a sertaneja postou um vídeo durante apresentação na cidade de Umuarama, no Paraná.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, Maraisa aparece virando uma garrafa de bebida nela mesma, ao lado de fãs. A artista aproveitou, claro, para tomar uns goles de chopp.

"Haja Chopp, hein? Não podia faltar aquele banho de Potiguar com a galera do Paraná, amo essa energia!", escreveu Maraisa na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas se divertiram com o momento. "Esse é o segredo pra manter o cabelo hidratado né!? kakakakaka amoo", disse uma seguidora. "kakakakakkaka Maraisa sendo Maraisa", destacou outra. "Sortudo são os fãs que tem esse privilégio de tomar banho de potiguar ao seu lado", comentou uma terceira. "Eu racho com a Maraisa... top demais", exaltou mais uma.

Maraisa presta homenagem para Marília Mendonça

No Dia do Fã, Maraisa fez questão de declarar seu amor por nossa eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça (1995 - 2021), que nos deixou em novembro do ano passado em acidente aéreo a caminho de um show no interior de Minas Gerais. Ela postou um desenho em que aparece segurandi uma camiseta com o rosto da artista e se derreteu: "Sua fã número 1 sou eu".

Dona Ruth mostra áudio de Marília Mendonça antes de morrer

Recentemente, Dona Ruth Dias (53), mãe de Marília Mendonça, revelou um áudio que a cantora gravou no dia em que faleceu. Na gravação, feita em entrevista e publicada pelo jornalista Leo Dias, do Metrópoles, ela deixou uma mensagem para Maraisa. "Meu Deus, será que vou morrer?", disse ela no WhatsApp.

Confira o registro de Maraisa: