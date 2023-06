Sem nada por baixo, Simaria causa escândalo ao surgir de toalha: "Espetáculo"

Simaria presenteia fãs com clique ousado em seu aniversário de 41 anos; veja

Uau! Simaria movimentou as redes sociais e deixou os seguidores de queixos caídos nesta sexta-feira, 23. Dona de curvas poderosas, a artista presenteou os fãs ao surgir em um clique ousado para comemorar seu aniversário de 41 anos.

Usando apenas uma toalha, a irmã e ex-dupla de Simone Mendes surgiu com um top estampado e sem nada por baixo, cobrindo apenas o essencial. Na imagem, a morena aparece caprichando no ‘carão’ ao posar no quarto de sua mansão. Com os cabelos soltos, ela deixou seu decote poderoso em destaque.

"Bom dia! Então chegou o dia, 41 da veia, meus amores", declarou ela na legenda da foto, que foi repleta de mensagens de elogios e felicitações para a aniversariante. “Parabéns minha rainha, saúde e sucesso sempre! Um beijo no coração”, derreteu-se uma admiradora. “Chegar nessa idade linda assim é para poucas”, escreveu outra, deixando vários símbolos de rostos com olhos apaixonados. “A mulher mais bonita do mundo”, afirmou um terceiro. “Quanta beleza”, disse mais um.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE SIMARIA:

Bom diaaa 🤍✨ Então chegou o dia, 41 da véia meus amoreees. 🥳 pic.twitter.com/rN11sTtR3o — Simaria (@simaria) June 23, 2023

Vai voltar? Simaria Mendes toma decisão sobre a carreira: “Preparando”

Com a carreira pausada desde o fim da dupla com sua irmã, Simone Mendes, recentemente,Simaria pegou os fãs de surpresa e deu um spoiler de seu próximo passo profissional em seu perfil oficial no Twitter. Isso porque, a cantora surpreendeu ao divulgar seu canal solo no Youtube.

"Família, vão se inscrevendo! Tô preparando uns trem pra vocês", Simaria escreveu na publicação ao compartilhar o link de seu canal, que conta com dois vídeos, publicados antes do fim da dupla sertaneja. Os fãs vibraram com a novidade nos comentários: “Esperei tanto por essa notícia, vem muito aí!”, escreveu um seguidor. “Ela está voltando”, disse outro. "Ansiedade tá a mil", comentou uma terceira.