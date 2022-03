Segundo revista americana, Beyoncé pode cantar em performance neste domingo no Oscar 2022

Beyoncé pode fazer uma performance da sua música "Be Alive" que está indicada ao Oscar de Melhor Canção Original

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 20h38

Nesta segunda-feira, 21, uma revista americana afirmou que Beyoncé(40) pode fazer uma performance no Oscar 2022 que acontece neste próximo domingo, dia 27.

De acordo com a revista Variety, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas que organiza a maior premiação do cinema, está em negociações para que a diva pop se apresente na cerimônia.

A mãe de Blue Ivy (10) performaria sua canção Be Alive que está indicada ao Oscar de Melhor Canção Original e toca nos créditos do filme King Richard. O longa, que também está indicado na categoria de Melhor Ator pela atuação de Will Smith(53), conta a vida do pai das tenistasSerena (40) e Venus Williams (41).

Por conta da temática do filme, a esposa do rapper Jay-Z (53) cantaria em uma quadra de tênis em que as tenistas treinavam e foi cenário para King Richard.

Beyoncé no Oscar

A apresentação da música Be Alive não seria a primeira vez que a dona do álbum Lemonade performa no Oscar.

Em 2005, a cantora do hit Formation soltou a voz com algumas músicas que estavam indicadas no prêmio de Melhor Canção Original da época. Uma delas era do musical O Fantasma da Ópera.

Dois anos depois, Beyoncé retornou para a cerimônia para performar um medley das canções do filme Dreamgirls, em que atuou ao lado deJennifer Hudson (40). E em 2009, a artista cantou com Hugh Jackman (53), que era o apresentador da cerimônia naquele ano.