Sandy anuncia show inédito em São Paulo e fãs vibram: "Meu Deus!"

Cantora Sandy fez alegria dos fãs ao anunciar agenda de shows da turnê Nós, Voz, Eles; veja!

A cantora Sandy (40) deu um grande presente aos fãs nesta terça-feira, 23. Isso porque a cantora anunciou por meio de suas redes sociais que se apresentará em um novo show em São Paulo, localizado no Espaço Unimed.

Para divulgar a agenda de sua turnê Nós, Voz, Eles, que inclui destinos como Salvador, Sorocaba, São José do Rio Preto, Uberlândia, Maringá e Estados Unidos, a cantora dividiu uma foto belíssima com os seguidores.

"Foto inédita pra avisar meus fãs paulistanos que tô chegando, sim, em SP! Quem vem ao nosso encontro, hein? Espero você, dia 12 de agosto, no Espaço Unimed pra curtir meu novo show", escreveu Sandy na legenda.

Nos comentários, diversos fãs da artista vibraram com a novidade inesperada"Meu Deus que lindeza", comemorou Ivete Sangalo. "MEU DEUS SANDY! Como você solta uma foto dessas assim, sem avisar? Seus fãs são 30+ viu? ", vibrou outro. "Que fotão!!!", elogiou um terceiro.

Sandy radicaliza o visual e esbanja juventude com cabelão: “Me achando”

Sandy parou a web ao publicar uma selfie em seu Instagram. Esbanjando juventude, a cantora abandonou os fios ruivos e curtos e surpreendeu com seu novo visual: cabelos escuros e super longos, com a ajuda de um mega hair. “TBT do cabelão que eu coloquei pro Festival Grls porque fiquei me achando naquele dia”, confessou na legenda.

Nos comentários, os fãs ficaram saudosos ao relembrar o passado da cantora: “Tá pronta pro Remake de Estrela Guia”, elogiou uma seguidora. “Um neném”, exaltou mais uma. "Mantém ele, te rejuvenesceu 15 anos!”, disse outra. “Tá com cara de 15 anos”, explicou uma quarta. “Deixa seu cabelo crescer assim de novo!” pediu outra fã.