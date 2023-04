Saiba quem é MC Biel Xcamoso: Morto aos 24 anos, cantor fazia sucesso no funk

Artista de Recife, MC Biel Xcamoso sofreu acidente de carro e não resistiu

O cantor Gabriel Farias de Oliveira, mais conhecido por seu nome artístico, MC Biel Xcamoso, morreu aos 24 anos após sofrer um grave acidente de carro em Boa Viagem, na zona sul do Recife. Ele voltava de um show no bairro no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na madrugada desta segunda-feira, 10, quando sofreu a batida e não resistiu.

MC Biel Xcamoso era conhecido pelo bordão "novidade nova, é o Biel Xcamoso". Nascido e criado na Favela do Canal, no bairro do Arruda, zona norte da cidade pernambucana, o jovem artista atuava como cantor e produtor. Ele era um dos expoentes do brega funk em Pernambuco e acumulava mais de 50 mil seguidores em seu perfil do Instagram.

Uma de suas músicas mais conhecidas se chama Tome na pepeka, que viralizou no Carnaval de 2019 com vídeos e registros de seu passinho. Além do sucesso, também estão outros títulos do funk como Aquele que faz gostoso, Socadona e Me saparei. Ao longo de sua carreira, ele também já fez parcerias com nomes como MC Marley, MC Lucy e, mais recentemente, com a MC Pipokinha.

Poucas horas antes do acidente, MC Biel havia compartilhado registros em seu perfil do Instagram sobre o show que estava fazendo. "Ir pra pista mais uma vez, tomar uma", disse ele, após o show na boate Lounge Music. Depois, ele compartilhou uma foto de garrafas de whisky. Segundo o site G1, não há informações se o cantor estava dirigindo embriagado.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu às 04h05 da manhã. O veículo atingiu a entrada do Edifício Maria Leopoldina, na Avenida Boa Viagem. As câmeras de segurança do local registraram o momento da colisão. Nos comentários das fotos de MC Biel, fãs e internautas lamentaram sua morte.