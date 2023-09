Saiba quem é a brasileira que é a namorada do DJ Drew Taggart

DJ americano, Drew Taggart escreve música para sua namorada brasileira: ‘Me apaixonei por esta moça’

O DJ Drew Taggart acaba de lançar uma música dedicada a sua namorada brasileira, a modelo Marianne Fonseca. A novidade foi revelada por ele por meio das redes sociais com direito a uma declaração de amor sobre o casal. Eles estão juntos há poucos meses e vivem um momento apaixonado na vida. Quer saber sobre o novo amor do DJ? Continue aqui:

A modelo brasileira Marianne Fonseca nasceu em Uberlândia, Minas Gerais, e tem 34 anos, informou o site UOL. Ela é modelo internacional e vive em Nova York, nos Estados Unidos. Em sua carreira, ela já cruzou a passarela em desfiles de grandes marcas internacionais e também já fez editoriais para grandes revistas.

Nas redes sociais, ela adora mostrar fotos de suas viagens, seus looks e também de seus trabalhos.

Saiba o que o DJ Drew Taggart falou sobre a nova música:

Ao dedicar a sua nova música para a namorada, o DJ Drew Taggart falou sobre a canção, chamada Summertime Friends, em um post com fotos da amada.

"Eu me apaixonei por uma moça chamada Mari na primavera passada, que você provavelmente já sabe se segue esta página nos últimos 6 meses. Algumas semanas depois de começarmos a sair, eu estava em estúdio em Nova York e escrevi uma música chamada ‘Summertime Friends’ sobre a noite em que nos conhecemos. Eu a encontrei numa festa em Los Angeles (clássico). Nós nos conhecíamos de passagem há alguns anos, mas nunca tivemos uma conversa substancial. Ela me disse oi no bar onde eu estava conversando um pouco com um casal que eu realmente não conhecia. Ela parecia tão linda, fora do meu alcance e, na minha memória, trinta centímetros mais alta que eu. Nós nos afastamos e acabamos conversando por muito tempo e profundamente para esse tipo de festa", disse ele.

E completou: "Ela me contou sobre sua família, suas ambições e que não acreditava que o amor verdadeiro existisse. Era ridículo o quanto tínhamos em comum. Lembro-me de ter pensado ‘como demorou tanto para conversarmos?’. Acho que soube então que deveríamos ficar juntos. Felizmente tive a coragem de pedir o número dela no final da noite e felizmente ela estava com a mente aberta. As músicas terminam aí, então acho que isso torna este post um alerta de spoiler. Adoro escrever sobre pequenos momentos, especialmente aqueles com tensão como este. Espero que isso faça você sentir algo".