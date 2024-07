Saiba qual é a doença que levou o ex-Menudo Adrián à morte

O ex-Menudo Adrián Olivares passou por uma cirurgia poucos dias antes de sua morte por causa de uma doença crônica. Saiba qual é

A morte do ex-Menudo Adrián Olivares comoveu os fãs do antigo grupo musical nesta semana. Ele faleceu na segunda-feira, 8, aos 48 anos. Agora, a imprensa internacional informou que ele faleceu em decorrência das complicações de uma cirurgia contra a Doença de Chron. Ele fez a cirurgia poucos dias antes do falecimento.

A doença de Chron é uma síndrome gastrointestinal crônica que atinge as paredes do intestino delgado e o cólon. A condição é considerada grave e pode levar ao desenvolvimento de tumores.

Um dos principais sintomas é a diarréia crônica, além de também apresentar dor abdominal, febre, sangramento retal e fístulas. O diagnóstico é feito a partir de exames laboratoriais e endoscópicos, e análise do histórico do paciente. Esta doença pode atingir pessoas de todas as idades. O tratamento é feito com o objetivo de reduzir a inflamação e alguns pacientes podem precisar de cirurgia.

Outro ex-Menudo morreu em 2021

O ex-integrante do grupo Menudo, Ray Reyes, morreu aos 51 anos em maio de 2021. O anúncio da morte foi feito pelo irmão do cantor, Raül Reyes, através de uma publicação nas redes sociais.

"Com uma dor enorme em minha alma que informo que meu amado irmão Ray Reyes morreu. Peço que nos deem privacidade para digerir toda essa situação e por favor orem por nossa família, principalmente por nossa mãe", escreveu Raül.

O irmão de Ray Reyes também fez um pedido. "Também peço para que nunca se esqueçam de seu legado. Hoje, mais do que nunca, precisamos nos unir e nunca deixarmos de expressas todo o amor e carinho que sentimos pelos outros. Este é mais um ensinamento do universo", acrescentou.