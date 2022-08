Saiba o motivo que fez Simone deixar o Brasil sem dar explicações

Simone, da dupla com Simaria, embarcou para os Estados Unidos nesta semana e o motivo veio à tona

A cantora Simone (38), da dupla com Simaria (40), viajou para os Estados Unidos e pegou os fãs de surpresa. Discreta, ela fez mistério sobre a viagem repentina, mas o motivo veio à tona. A colunista Fábia Oliveira, do site Em Off, contou que a artista viajou para resolver burocracias de seus negócios.

Em sua coluna, a jornalista contou que Simone foi assinar documentos sobre os imóveis que tem no exterior e deverá voltar ao Brasil no final da semana.

A viagem foi anunciada por Simone nos stories do Instagram. Ela disse: “De última hora, vim parar onde? Na Disney de novo. Vim fazer o que? Resolver uns negocinhos meus. E aí, resolvi de última hora! Faltando três ou quatro horas para o voo, comprei a passagem e tchau! Vou-me e vim”.

Simone mostra passeio durante a viagem

Nesta semana, Simone Mendes aproveitou a viagem aos Estados Unidos para prestigiar um show do cantor Michael Bublé em Orlando, nos Estados Unidos, e celebrou o momento com uma foto ao lado dele nos bastidores do espetáculo. "Um prazer ver de perto essa turnê incrível! Um prazer te conhecer", escreveu a brasileira na legenda do registro.

Porém, o que roubou a cena foi o marido da cantora, o empresário Kaká Diniz, nos comentários: "Quem é esse aí? Cara feio", brincou ele ao mostrar ciúmes pela amada.

