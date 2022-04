Rumores de que A$AP Rocky teria traído Rihanna agitam a Internet

A web foi a loucura com rumores sobre uma suposta separação entre Rihanna e A$AP Rocky

Na noite desta quinta-feira, 14, a internet entrou em polvorosa após um jornalista fazer um tweet alegando que A$AP Rocky (33) e Rihanna (34) teriam se separado após o rapper ter traído a cantora.

Com as acusações, as palavras "Rihanna" e "Rocky" ficaram entre as dez mais comentadas no Twitter brasileiro.

Muitos fãs ficaram chocados com as acusações e saíram em defesa da cantora que está grávida de A$AP. "Já vi pessoas sem noção, mas sem noção a ponto de trair A RIHANNA ?", escreveu uma fã. E outra internauta comentou: "Tô fingindo que esse negócio da Rihanna não tá acontecendo".

Segundo o tweet do jornalista Louis Pisano, o rapper que se apresentou recentemente no festival Lollapalooza em São Paulo teria traído Rihanna com a designer de sapatos Amina Muaddi.

"Rihanna e A$AP Rocky se separaram. Rihanna terminou com ele após pegá-lo traindo com a designer de sapatos Amina Muaddi", escreveu o jornalista. Ainda segundo Louis, isso teria acontecido na Paris Fashion Week.

A última publicação de Amina em seu Instagram foi coincidentemente uma foto de Rihanna, e já nos comentários os fãs da cantora começaram a questionar a designer. "Isso não envelheceu bem", comentou um seguidor. E outro fã exigiu respostas: "Você precisa vir para cá e esclarecer esse rumor garota".

Rihanna & ASAP Rocky have split. Rihanna broke up with him after she caught him cheating with shoe designer Amina Muaddi. — LOUIS (@LOUIS_via_ROMA) April 14, 2022

Como assim a Rihanna foi traída?? Como q alguém seria capaz de trair a Rihanna?!?? — Lavagirl🌼 (@byanagab) April 15, 2022