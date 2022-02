Ronnie Von regrava música de Rita Lee: ''Ela queria ser a madrinha do lançamento''

Ronnie Von grava nova versão de 'Só de Você' e Rita Lee pede para ele lançar a música

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 11h23

Amizade de longa data!

Ronnie Von (77) decidiu fazer uma surpresa para Rita Lee (74) ao gravar uma nova versão de Só de Você.

E, ao mandar a música para a cantora, ela pediu para que o apresentador a lançasse!

Tanto o hit quanto o videoclipe foram liberados em todas as plataformas digitais na última terça-feira, 01. As imagens foram feitas na exposição em homenagem à artista no MIS.

A intenção de Ronnie com a regravação do hit que foi sucesso em 1982 era apenas presentear Rita, com quem é amigo há 55 anos.

Mas, ela teve outros planos: “Eu gravei a música e mandei para a Ritinha junto com a flor e uma carta. Ritinha gosta de carta. Mandei uma carta e ela ficou muito emocionada. E ela é que exigiu, ela queria ser a madrinha desse lançamento”, disse o também ator.