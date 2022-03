Rolling Stone Sessions: Filipe Catto fará show inédito em São Paulo:

Filipe Catto vai subir ao palco do Blue Note, em São Paulo, para apresentar seus sucessos ao vivo

Anota na agenda que no dia 30 de março você tem um encontro marcado com Filipe Catto (34) no Rolling Stone Sessions.

Filipe Catto é uma artista completa, é cantora, instrumentista, ilustradora e designer brasileira, que vai mostrar todo são talento no palco do Blue Note em São Paulo.

Filipe deve apresentar seus maiores sucessos e seus recentes trabalhos como Torrente, Eva e Tentei ser Feliz, lançadas em 2021.

A cantora já dividiu palco com grandes nomes da cultura brasileira como, Ney Matrogosso, Maria Bethânia, Vanessa da Mata, Daniela Mercury e mais.

SERVIÇO

Data: 30/03/2022

Local: Blue Note SP

Endereço: Avenida Paulista 2073 - 2º Andar - Consolação - São Paulo/SP

Horário: 20h e 22:30h | Abertura da casa: 19h

Classificação etária: 18 anos

Não vai perder esse showzão, hein? Os ingressos já estão sendo vendidos no site da Eventim e conta com vários setores disponíveis.

